SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il San Benedetto City riparte e si prepara ad affrontare il prossimo campionato di serie D di calcio a 5.

Il presidente Collini Alessio ha riunito tutta la squadra e lo staff tecnico per caricarli in vista dell’inizio della preparazione atletica. E proprio il presidente Collini dichiara: “Sono soddisfatto del gruppo che si è creato. Una squadra rinnovata e con molti giovani di ampia prospettiva , sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni importanti. Ho chiesto ai ragazzi di essere ambiziosi come me e di lottare sempre fino all’ultima goccia di sudore. Noi rappresentiamo la città di San Benedetto e questo è un onore ed un onore”.

