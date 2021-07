Novità interessanti nel calendario dell’associazione con nomi importanti come quelli dei Jalisse e di Piero Massimo Macchini

GROTTAMMARE – Novità in calendario per l’Associazione “Artistic Picenum“. La prima tappa di un fitto susseguirsi di eventi sarà a Cossignano il 30 luglio dove sarà possibile ascoltare la storia del gruppo “Li Matti de Montecò“, che presenteranno il loro ultimo lavoro biografico intitolato “Un Salto nel Folklore”.

Lunedi 9 agosto si svolgerà invece un importante concerto pianistico curato dal giovane figlio d’arte Davide Massacci; il musicista, proveniente dall’importante scuola dell’Istituto Musicale Rossini di Pesaro, darà sfoggio delle sue qualità presso la chiesa San Pio V di Grottammare.

Il finale sarà invece all’insegna della comicità e della musica con l’esibizione il 14 agosto, del comico marchigiano Piero Massimo Macchini, e del duo “I Jalisse“, già vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con la famosa canzone “Fiumi di Parole”, alle prese con il loro nuovo tour “Voglio emozionarmi ancora”

Continua intanto di buon ritmo e con buoni propositi il lavoro post produzione delcorto Anna, opera del regista romano Vincenzo Palazzo, interamente ambientato nella città di Grottammare; l’ opera cinematografica ha visto la partecipazione straordinaria

della celebre attrice Daria Morelli e del fumettista Angelo Maria Ricci e da settembre, in occasione della giornata mondiale sull’ alzheimer, ne inizierà la promozione in tutto il territorio nazionale in favore delle maggiori kermesse di settore.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.