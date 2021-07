CUPRA MARITTIMA – Nottata di lavoro per i pompieri.

Alle prime ore del 21 luglio, intorno alle 2, su segnalazione della Forestale, i pompieri di San Benedetto si sono recati in Contrada San Michele a Cupra Marittima per sterpaglie in fiamme.

Dopo circa un’oretta rogo spento e messa in sicurezza dell’area.

Tutto, purtroppo, porterebbe ad un’altra mossa avventata del “noto” piromane.

