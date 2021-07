SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quinta puntata della nuova trasmissione di Riviera Oggi, “Punto. E a capo”, che tratta di politica, cultura, società, sport e di tutto ciò che concerne l’attualità del nostro territorio.

L’ospite di giovedì 22 luglio, alle 18:30, sarà Luciano Agostini, ex parlamentare e oggi responsabile regionale Pd della sanità picena, che risponderà alle domande del direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti e del giornalista Giuseppe Buscemi.

Molti i temi trattati: dalla politica, in vista delle prossime elezioni comunali di San Benedetto, alla sanità, col tema caldissimo dell’ospedale unico nell’area vasta 5.

Visto il tema delicato e contrastato, per non dire tormentato, in una delle prossime puntate di “Punto. E a capo” vorremmo avere come ospite un esponente dell’amministrazione Piunti, possibilmente il sindaco stesso. Avanzeremo richiesta dettagliata la prossima settimana tramite l’ufficio stampa del Comune.

