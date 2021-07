MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone organizza il trasporto presso lo stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale di Acquasanta Terme nel periodo, dal 23 agosto al 4 settembre, dal lunedì al sabato.

Il servizio, riservato agli over 60, prevede il trasporto da Monteprandone ad Acquasanta Terme e viceversa. Orari e luoghi di ritrovo per la partenza: ore 7 via Giacomo Leopardi, Monteprandone e ore 7.10 piazza dell’Unità, Centobuchi.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti a Monteprandone, nati entro il 31.12.1961, per un numero massimo di 75 partecipanti. Eventuali richieste in deroga al requisito anagrafico saranno valutate in relazione ai posti disponibili oltre il termine di scadenza. Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

La domanda, disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it, dovrà essere presentata entro il 13 agosto 2021 via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it

Solo in caso di impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 30. Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

tramite bollettino c/c postale n.14077630 – Intestato a “Comune di Monteprandone Servizio Tesoreria”; tramite bonifico bancario IT20X0847469571000000001815 Banca del Piceno Credito Cooperativo; tramite POS presso lo sportello Punto Informativo Servizi Sociali – via delle Magnolie, Centobuchi; tramite portale PagoPA presente sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it

Nel caso di non ammissione per aver superato il numero dei posti disponibili, la somma versata sarà restituita. Una volta ammessi, l’eventuale rinuncia completa o parziale al servizio non comporta alcun diritto al recupero della somma o anche solo di una parte di essa.

