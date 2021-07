Da mercoledì 21 luglio lo show arriva a San Benedetto, al Centro Commerciale Porto Grande, in via Pasubio 144, per dodici giorni di puro divertimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Auto e camion su due ruote, moto e quad, freestyle motocross, drift, effetti cinematografici e tanto altro ancora: è Big Show Roller Cars, lo spettacolo dei motori che da mercoledì 21 luglio sbarca a San Benedetto, al Centro Commerciale Porto Grande, in via Pasubio 144, per dodici giorni di pure divertimento.

Ogni sera dalle 21.30 c’è la possibilità di fare un giro in auto con i piloti o semplicemente a gustarsi uno spettacolo adrenalinico per grandi e piccini. Da non perdere!

Big Show Roller Cars Per info: 379 1178149 – Pagina facebook:

