SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La A.S. Sambenedettese comunica di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni nei termini e nelle modalità previste”.

Così il Club rossoblu in una breve nota diffusa il 19 luglio.

Intanto prosegue il ritiro a Sefro per la squadra: seduta di allenamento mattutina per i rossoblù, lavoro iniziale in palestra per poi proseguire in campo con cambi di direzione e parte tattica. Calciatori in campo agli ordini di mister Massimo Donati anche nel pomeriggio odierno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.