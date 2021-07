Al centro dell’iniziativa, che per l’occasione si svolgerà in serata alle ore 21.30, il documentario “Le sfavorite”, in cui le due giovani registe Linda Bagalini e Flavia Cellini (classe 1993) denunciano le disparità di genere tra atlete e atleti, aiutando lo spettatore a mettere a fuoco ambiti poco indagati dal sentire comune e riuscire a riconoscerne i segnali negativi: “Il primo passo per combattere la violenza di genere – si legge tra le note di regia – è riconoscerla e noi, con Le Sfavorite, proviamo a tracciarne i contorni”.