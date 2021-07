GROTTAMMARE – Il Ragazzo con i gabbiani è il testimonial dell’estate 2021 di Grottammare. L’opera di Pericle Fazzini è il soggetto della foto vincitrice del primo contest dedicato alla Bandiera Blu Fee con 267 voti di gradimento riscossi sulla pagina Facebook “Città di Grottammare”, primeggiando su 11 partecipanti con 13 foto in concorso, che hanno mobilitato in totale un migliaio di votanti. Lo scatto ha conquistato il web ma anche i muri della città, dal momento che verrà riprodotto in manifesti promozionali 70×100.

L’ autrice è la grottammarese Ilenia Mauro, che così accoglie la vittoria: “Ho deciso di fotografare quel punto in particolare perché, durante le mie pedalate, mi soffermo ad osservare il mix naturale dei colori che creano il mare e il cielo, accompagnati dalle sfumature calde del tramonto e dal contrasto delle tonalità fredde della scogliera. E’ un luogo che alla fine di una giornata lavorativa, mi trasmette un piacevole senso di pace, spensieratezza e libertà. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e la città di Grottammare per aver organizzato il contest.

La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente della Fee Italia, Claudio Mazza, che, insieme al sindaco Enrico Piergallini e all’assessore alla Sostenibilità e Ambiente Alessandra Biocca, ha intrattenuto i presenti sul valore aggiunto politiche ambientali attente non solo alla qualità delle acque di balneazione ma anche dei servizi, dell’accoglienza e del grado di inclusività. Fattori che determinano l’assegnazione della Bandiera Blu e che vanno rinnovati e rilanciati di anno in anno per mantenerla sull’asta ogni estate. Grottammare la vede sventolare ininterrottamente dal 1999.

Buoni piazzamenti anche per gli altri partecipanti al contest. Ecco la classifica: Ilenia Mauro 267 voti, Michele Pagavino 89, Luisa Sellitti 86, Lina Lanciotti (Gabbiano) 78, Natalino Morganti 70, Lina Lanciotti (Spiaggia dei cani) 66, Lina Lanciotti (Ragazzo con i gabbiani) 63, Maurizio Capponi 60, Rosanna Carota 59, Daniele Allevi 54, Valeria Illuminati 44, Vincenzo Allevi 16, Michela Bartoloni 15.

Nel corso della cerimonia al Teatro delle Energie è stata presentata anche l’etichetta d’autore del Marche Passerina Igt con cui le Cantine Carminucci hanno voluto celebrare la Bandiera Blu di Grottammare. L’etichetta ritrae uno dei luoghi più suggestivi del vecchio incasato nella visione pittorica dell’artista Claudio Ferroni. La bottiglia in edizione limitata è stato l’omaggio ai protagonisti della serata, che si è conclusa con il concerto della band Officine d’autore per la rassegna “Venti di musica”.

Causa maltempo, l’annunciata sfilata di auto d’epoca blu è stata rinviata a data da stabilire.

