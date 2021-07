SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rossoblu di mister Massimo Donati impegnati con il ritiro per la preparazione della stagione 2021-22 in attesa di capire in quale categoria si giocherà.

Il 21 e 24 luglio allenamenti congiunti della Samb con Salernitana (serie A) e Reggina (serie B) rispettivamente a Cascia e a Sarnano.

Le sessioni saranno rigorosamente a porte chiuse.

