GROTTAMMARE – Importante riconoscimento per la città di Grottammare che, insieme ad altre 12 città marchigiane, si aggiudica la Bandiera Gialla Fiab 2021 per la mobilità sostenibile.

Sono Ancona, Civitanova Marche (Mc), Corinaldo (An), Cupra Marittima (Ap), Fano (Pu), Jesi (An), Mondolfo (Pu), Pesaro, Porto Recanati (Mc), Porto Sant’Elpidio (Fm), Sassoferrato (An), Urbania (Pu) le altre città premiate.

La cerimonia di consegna del premio avverrà martedì sera 20 luglio, alle 18, nell’Arena Sisto V di Grottammare. Ben 7 comuni marchigiani di questi sono nuovi ed entrano nella rete dei Comuni Ciclabili per la prima volta quest’anno, nel 2021, registrando così il maggior incremento regionale sul panorama nazionale.

La cerimonia racconterà l’importanza di entrare a far parte della rete dei Comuni Ciclabili, una scelta fatta da amministrazioni lungimiranti che scelgono un programma di crescita, autovalutazione e supporto da parte di esperti, per migliorare la mobilità sostenibile del proprio territorio e della propria città.

Le recenti vicende pandemiche hanno impresso una sensibile accelerazione a fenomeni che erano già in atto, quali la sempre crescente sensibilità ai temi ambientali e alla mobilità sostenibile. Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta si inserisce perfettamente in questo ambito con la sua incessante attività di promozione della mobilità in bicicletta, in tutti i suoi aspetti.

Tra le tante iniziative dell’associazione c’è quella di Comuni Ciclabili, un riconoscimento istituito da Fiab, che attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani. Esso intende incentivare i comuni italiani ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica e premiare l’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly, valorizzando le località più accoglienti per chi si muove in bicicletta. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi di “Comuni Ciclabili”.

Il riconoscimento attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera gialla. Per ottenere il riconoscimento il comune deve impegnarsi non solamente nella realizzazione di opportune infrastrutture a favore della ciclabilità (piste ciclabili) ma anche nell’attuazione di una politica globale a favore della ciclabilità che comprende aspetti quali la creazione di zone a traffico e/o velocità moderate, il sostegno al cicloturismo, il bike-to-school e il bike.-to-work, la comunicazione e promozione.

Quest’anno la situazione epidemiologica ha sconsigliato di organizzare una cerimonia unica a livello nazionale per la consegna dei riconoscimenti (bandiere gialle) ai nuovi Comuni Ciclabili che avverrà invece per aree. Per le Regioni di Marche e Abruzzo la cerimonia è prevista a Grottammare per il prossimo martedì 20 luglio alle ore 18 presso lo Spazio Arena Sisto V in via Cagliata. Oltre alla presenza dei Comuni interessati si conta su quella dei rappresentanti regionali, provinciali e dei comuni che intendono impegnarsi ad ottenere tale riconoscimento per il futuro

