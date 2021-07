SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la querelle sull’iscrizione in serie C, tra bocciature e speranze, è ora di pensare anche al calcio giocato.

L’As Sambenedettese è pronta per partire in ritiro a Sefro nel Maceratese per preparare la stagione 2021-22 in attesa di buone notizie dal Coni nei prossimi giorni. Non è facile per squadra e società ma è ora di far parlare pure il campo. A fare visita ai rossoblu, prima della partenza, anche il presidente Roberto Renzi e il vice Giuseppe Colucci.

Il Club ha diffuso nella mattinata del 17 luglio le dichiarazioni del vicepresidente Giuseppe Colucci, dell’allenatore Massimo Donati, del calciatore Federico Angiulli e del fisioterapista Marco Minnucci.

Di seguito tutti i filmati.

As Sambenedettese, si parte per il ritiro. Colucci: “Siamo pronti”

As Sambenedettese, mister Massimo Donati: “Finalmente il campo dopo tante chiacchiere”

As Sambenedettese, Massimo Donati: “Futuro, siamo fiduciosi sul prossimo grado di giudizio”

As Sambenedettese, Federico Angiulli: “Speriamo nel ricorso. Non è facile ma c’è entusiasmo”

Marco Minnucci, fisioterapista Samb: “Nono anno di fila tra i rossoblu, grandi motivazioni”

