Mille votanti per il contest fotografico dedicato alla 23° Bandiera Blu, attesa per il vincitore. Nell’occasione, verrà presentata anche l’originale etichettatura d’autore del Marche Passerina IGT prodotto dalle Cantine Carminucci

GROTTAMMARE – Il presidente della FEE Italia Claudio Mazza sarà presente ai festeggiamenti della Bandiera Blu 2021 assegnata a Grottammare lo scorso maggio per la 23ma volta.

Una sfilata di auto d’epoca – rigorosamente blu – per le vie della città, con partenza dalla stazione ferroviaria alle 18 (meteo permettendo), e un concerto di musica dal vivo apriranno e chiuderanno le celebrazioni, alle quali si è aggiunto il fuori programma della proclamazione del vincitore del primo contest fotografico “Il blu di Grottammare in uno scatto”, promosso dall’assessorato alla Sostenibilità e Ambiente.

Nell’occasione, verrà presentata anche l’originale etichettatura d’autore del Marche Passerina IGT prodotto dalle Cantine Carminucci: un’ edizione limitata in omaggio alla Bandiera Blu di Grottammare, tratta da un’opera del pittore Claudio Ferroni.

Viste le previsioni meteo, questa mattina è stato stabilito che gli eventi si terranno nel Teatro delle Energie (e non nel parco Arena Sisto V come indicato in calendario), a partire dalle ore 18.30.

Quasi 1000 i voti registrati complessivamente dalle 13 fotografie ammesse al concorso, raccolto da 11 appassionati che hanno risposto all’invito di lasciarsi ispirare dalla Bandiera Blu per produrre lo scatto più intrigante. Tutte le foto sono state pubblicate sulla pagina FB Città di Grottammare e sottoposte al giudizio della comunità social. L’immagine vincitrice verrà riprodotta in formato manifesto (70×100) e affissa per tutta la città. L’identità dell’autore più votato verrà svelata nel corso dell’iniziativa. Di seguito, i partecipanti: Daniele Allevi, Vincenzo Allevi, Michela Bartoloni, Maurizio Capponi, Rosanna Carota, Valeria Illuminati, Lina Lanciotti, Ilenia Mauro, Natalino Morganti, Michele Pagavino, Luisa Sellitti.

La festa della Bandiera Blu è una tradizione che segna l’estate grottammarese a testimoniare il ruolo chiave di questa assegnazione che certifica la qualità dell’accoglienza e delle acque ininterrottamente dal 1999. All’iniziativa, prenderanno parte le autorità comunali e marittime, le associazioni ambientaliste Legambiente Marche e Questione Natura e Picenambiente spa.

Collaborano ai festeggiamenti, l’associazione La Manovella di Fermo per la selezione di auto d’epoca e l’associazione culturale Mus.E con il concerto della band “Officina d’autore, per il viaggio nella musica d’autore italiana promosso nell’ambito della rassegna “Venti di musica”.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

“Bandiera Blu – ricorda l’assessore alla Sostenibilità e Ambiente, Alessandra Biocca – è un sigillo di garanzia della qualità del nostro mare e delle nostre spiagge, ma è anche il giusto premio al lavoro che si sta portando avanti. Sono tante le azioni legate alla tutela dell’ambiente che ci permettono questo riconoscimento: il programma di educazione ambientale nelle scuole che prosegue a gonfie vele, nonostante il periodo che stiamo attraversando, facendo uso della via telematica; la percentuale di raccolta differenziata con il coinvolgimento delle attività commerciali; la promozione di tutte le attività come il Distretto Civico Verde Grottammare, laboratorio unico nelle Marche ed uno dei sedici presenti sul territorio nazionale. Un grazie all’Amministrazione comunale tutta, agli imprenditori, agli operatori del mare, ai lavoratori che tengono a cuore le sorti del nostro territorio, alla scuola, alle forze dell’ordine, al capo area e al responsabile del servizio Ambiente e a tutti quelli che si impegnano in prima linea per difendere le bellezze di Grottammare”.

