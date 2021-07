SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avviso per la cittadinanza.

Da lunedì 19 luglio a sabato 28 agosto la Biblioteca comunale “Lesca” resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle 9 alle 13. Sabato 14 agosto rimarrà chiusa.

Saranno attivi i seguenti servizi:

– prestito SOLO su prenotazione: prima di passare in Biblioteca si può chiamare allo 0735.794701, inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comunesbt.it o un messaggio WhatsApp al numero 334.6081476 per verificare che il materiale che interessa sia disponibile e per concordare giorno e orario del ritiro;

– restituzione: sarà possibile sempre, in orario di apertura, restituire i libri presi in prestito depositando i volumi nell’apposito contenitore posizionato all’ingresso della struttura;

– sala studio: sarà consentito l’accesso alla sala studio solo su prenotazione, previa iscrizione ai servizi della biblioteca, unicamente per i posti consentiti (28) e nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. La prenotazione può essere effettuata al seguente link: https://sportellounico.comunesbt.it/?page_id=549

– prestiti intersistemici e interbibliotecari: vengono garantiti fatta salva la disponibilità delle biblioteche prestanti. Sarà sufficiente inviare le richieste a prestitoILLDD@comunesbt.it

Da lunedì 30 agosto la biblioteca riprenderà a funzionare con il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, il sabato dalle 9 alle 13.

