Uova fresche da galline allevate a terra e semola di grano duro italiano si uniscono in impasto morbido trafilato al bronzo che dà origine a una sfoglia sottile e delicata. Una lenta e graduale essiccazione conduce al prodotto finito, pronto per essere confezionato, dopo aver superato rigorosi controlli.

Quando ingredienti di altissima qualità si uniscono in un processo di lavorazione che mescola sapientemente la manualità all’innovazione produttiva nasce un prodotto eccellente che racconta la storia, la cultura e la tradizione della nostra terra.

Parliamo dell’antica pasta all’uovo di Marcozzi di Campofilone.

Scopriamo insieme i segreti che si celano dietro a questa straordinaria eccellenza gastronomica del nostro territorio.

– Uova fresche e semola di grano duro

Uova fresche da galline italiane che razzolano a terra all’interno di allevamenti non intensivi, nutrite con cereali privi di OGM. Semola di grano duro selezionata, proveniente da campi di grano italiani.

– Impasto morbido

La semola di grano duro viene amalgamata lentamente con le uova (35% sul totale) per almeno 30-40 minuti, fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico.

– Trafilatura al bronzo

L’impasto viene lavorato utilizzando trafile in bronzo. Questo dona alla pasta un aspetto ruvido e poroso, ideale per legarsi bene ad ogni condimento.

– Sfoglia sottile e delicata

Sfogliatura sottile della pasta che, nel caso dei maccheroncini, garantisce uno spessore inferiore a 0,7 millimetri. Un primato che pochissimi in Italia possono vantare e che si traduce in una maggiore velocità di cottura, in un gusto delicato e un’alta digeribilità.

– Caratteristico foglietto

Operazione tipica dei pastai di Campofilone, ancora oggi affidata solo al nostro personale più abile.

Consiste nel disporre manualmente i fili di pasta su fogli di carta con la punta di un coltello. I bordi dei fogli di carta vengono poi piegati per proteggere il prodotto.

– Lenta e graduale essiccazione

I foglietti con la pasta fresca vengono adagiati in appositi telai, per poi passare alla prolungata essicazione (20-36 ore) a bassa temperatura (28°-54°). L’essiccazione viene personalizzata in relazione all’umidità e alla ventilazione per ogni formato. Nell’ottica di una produzione eco-sostenibile, gli essiccatoi sono alimentati da energia solare.

– Controlli rigorosi

Controllo del peso con bilancia digitale. Esame visivo di ogni foglietto realizzato e asciugato. Controllo dell’umidità con termobilancia. Prova cottura e assaggio a campione. Verifica dell’eventuale presenza di particelle metalliche sul prodotto confezionato tramite metal detector. Analisi chimica e microbiologica a campione.

– Confezionamento

Due foglietti di pasta all’uovo essiccata vengono inseriti manualmente all’interno della confezione.

Le indicazioni del lotto e della data di scadenza vengono stampate sulla confezione

per garantire la rintracciabilità del prodotto e una trasparenza totale.

