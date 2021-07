Siamo nel cuore di luglio, un mese tutto da vivere sulle coste della nostra straordinaria riviera, ma non solo. Come sempre vi segnaliamo le attività più importanti da non perdere tra mari e monti, musica e arte, sport e cultura. Scoprile tutte su Riviera Oggi Estate, il settimanale del turista dal 1995, in vendita in edicola.

Tra gli appuntamenti irrinunciabili di questa settimana: Corrado Tedeschi recita Dante ad Alba Adriatica (TE) mercoledì 21 luglio, Simona Molinari omaggia le Marche in un concerto a Tolentino (MC) giovedì 22 luglio, Franco Oppini e Debora Caprioglio sono al Teatro Romano di Ascoli Piceno con “Anfitrione” venerdì 23 luglio.

Oltre a questi grandi nomi, le nostre terre vi offrono altri irresistibili eventi: cinema in giardino con capolavori da Oscar, tornei sportivi, concerti, mostre, musei, visite cittadine, tour gastronomici, mercatini dell’artigianato e molto altro. Un luglio tutto da scoprire insieme a noi.

