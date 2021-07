SAN BENEDETTO – “Il sottoscritto non ha mai incontrato il signor Sarris”.

A proposito della nostra recente video-intervista al tecnico e garante della Powergrass, Niko Sarris, dal titolo “Manto erboso Riviera delle Palme: ‘L’Amministrazione comunale sapeva tutto’ “, l’ingegner Nicola Antolini, Responsabile del Servizio Coordinamento, Sicurezza ed Infrastrutture del Comune di San Benedetto del Tronto, sostiene e precisa di non aver “mai incontrato il signor Sarris” e che non risponde a verità l’affermazione che lo stesso Antolini fosse “presente ad una presunta riunione in data non specificata”.

Per chiarire ed accertare i fatti ci siamo quindi rivolti allo stesso Niko Sarris che in proposito ci ha rilasciato una circostanziata video-intervista visibile in primo su quest’articolo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.