SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è la prima volta che il poeta nativo americano Lance Henson, di fama internazionale, viene ospitato a San Benedetto del Tronto, e l’autore ha mostrato di apprezzare particolarmente la Riviera delle Palme. L’appuntamento è alle 18.30 venerdì 16 luglio allo Chalet Kontiki, e il poeta Cheyenne, oltre a presentare il libro “Voyager. For the Cheyenne”, pubblicato dalla sambenedettese Mauna Kea Edizioni, parlerà di cultura dei Nativi Americani e degli argomenti che ultimamente hanno scosso i media internazionali, ovvero i tragici ritrovamenti di corpi di bambini nativi nei terreni di scuole missionarie canadesi, collegandosi al tema più ampio della casistica di donne e bambini nativi scomparsi, un fenomeno che permane anche ai giorni nostri.

A dialogare con l’autore ci sarà Raffaella Milandri, e le letture saranno a cura di Salvo Lo Presti. E’ questo il terzo appuntamento nel calendario del Festival Letterario delle Palme, a cura della associazione sambenedettese Omnibus Omnes, che vedrà il 23 luglio come ospite Pietroneno Capitani. Si raccomanda la prenotazione, nel rispetto delle norme anti-covid.

