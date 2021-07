SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 15 luglio, dell’Area Vasta 5.

Nell’ambito delle misure volte al contenimento del Covid-19, con particolare riferimento alle varianti attualmente in circolazione, si sottolinea il carattere di priorità della somministrazione dei vaccini ai cittadini over 60 necessariamente correlata alla più ampia partecipazione degli stessi alla campagna vaccinale in atto.

Tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino, possono presentarsi presso i Punti Vaccinali della Provincia di Ascoli Piceno, anche senza prenotazione. Si ricorda che i vaccini disponibili sono Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Janssen (Johnson&Johnson).

Janssen, indicato nei soggetti di età maggiore ai 60 anni, offre il vantaggio di essere somministrato in una unica dose e di garantire l’immunità dopo 15 giorni dalla somministrazione.

