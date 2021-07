La palestra DCLUB 3.0 organizza un importante evento di fitness in Viale Buozzi. 70 trampolini elastici e tre master trainer per una mattinata all’insegna del benessere psico-fisico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Domenica 18 luglio, dalle 10 alle 11:30, il centro di San Benedetto del Tronto, su viale Buozzi , ospiterà un importante evento di fitness.

E’ infatti in programma una master class di super jump promossa dalla palestra DCLUB 3.0, su iniziativa degli istruttori Marco Michettoni ed Eleonora Biancucci.

I due giovani anche in questa iniziativa hanno un’unica volontà: la cura e il benessere della persona nella mente e nel corpo con serietà e competenza.

Manifestazione di rilievo perché su un palco di 25 metri quadri si esibiranno , in un continuo coinvolgimento con i partecipanti che potranno divertirsi a ritmo di musica per un’ora e mezza di super jump in un crescendo di adrenalina pura, 3 master trainer di valenza internazionale che rispondono ai nomi di Gaudi Calabrese, Federica Federici e Monia Feliziani.

70 trampolini elastici saranno a disposizione dei partecipanti che potranno ricevere spunti ed utili suggerimenti per migliorare la propria forma fisica ed anche meglio conoscere esercizi utili ed innovativi.

Gli organizzatori informano che sono disponibili in loco ancora pochi trampolini. Per maggiori informazioni: 333 2619682 Marco – 347 6690970 Eleonora

