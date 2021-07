MONTEPRANDONE – Iniziativa culturale e sportiva.

Si è tenuta oggi, 15 luglio, presso la sala consiliare del Comune di Monteprandone la conferenza stampa per la presentazione dell’evento: “A Ruota Libera” una passeggiata in bicicletta elettrica per raccontare il territorio locale.

L’evento, organizzato dall’Associazione Amici per la Gola con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, è studiato come una caccia al tesoro articolata in sei tappe ognuna delle quali costituirà un piccolo tesoro da scoprire.

Alla fine del tour gli ospiti verranno guidati verso un picnic segreto immerso nel verde a cui giungeranno dopo i racconti delle guide, le degustazioni, varie performance artistiche e tante altre sorprese.

Il picnic finale sarà inoltre completamente plastic free e proporrà un menù a chilometro zero nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi commenta così l’iniziativa: “Questo evento rappresenta la chiusura di un cerchio che, nel corso del tempo, ci ha permesso di riscoprire le bellezze locali. Il percorso scelto per questa prima edizione valorizza soprattutto la componente enogastronomica che è una delle tante ricchezze del nostro territorio”.

Alle sue parole fanno eco quelle dell’assessore alla cultura Roberta Iozzi che aggiunge: “Lo stupore dei turisti stranieri per la bellezza dei nostri borghi è stato la molla che ci ha spinto a volerci mettere in gioco anche in un momento storico difficile come questo, perciò abbiamo investito su un evento che vuole essere una riscoperta delle nostre risorse locali”.

In chiusura l’intervento finale è stato quello della presidente dell’Associazione Amici per la Gola Laura Di Pietrantonio che ha concluso: “Il tour in E-bike permette di affrontare agevolmente i vari saliscendi tipici del territorio di Monteprandone di conseguenza il percorso diventa un piacevole tragitto da percorrere insieme a tutta la famiglia. Saranno anche disponibili bici per bambini, adatte alla loro statura e un mezzo per disabili”.

L’evento si svolgerà domenica 25 luglio e sabato 4 settembre, per ogni giornata sono previsti due tour: mattina partenza ore 9 e pomeriggio partenza ore 16 sempre dal centro storico di Monteprandone. Ogni partecipante potrà salire sulla propria E-Bike il cui noleggio è incluso nel contributo di partecipazione (35 euro gli adulti 20 per i bambini dai 12 anni in su e omaggi per i bambini con meno di sei anni). Per coloro che, in alternativa, non vorranno usufruire della pedalata assistita il costo è di 28 euro.

“A Ruota libera” è aperta solo su prenotazione, per informazioni telefonare al numero: 3332722246.

