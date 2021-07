TERAMO – “Nella giornata del 15 luglio si svolgerà un’esercitazione nazionale organizzata dal Dipartimento dei vigili del fuoco per l’attuazione dei piani di colonna mobile a seguito del verificarsi di un grave scenario emergenziale. Lo scenario emergenziale ipotizzato per il territorio abruzzese prevede il verificarsi di un evento sismico con epicentro nel comune di Cortino in provincia di Teramo”.

Così dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in una nota diffusa in queste ore: “L’esercitazione, che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13, si pone l’obiettivo di verificare, per emergenza sismica, la capacità di utilizzo di importanti procedure finalizzate al soccorso tecnico urgente di competenza dei vigili del fuoco. Fra questi, l’allertamento nazionale dei moduli di colonna mobile regionale, la gestione dei flussi di comunicazione tra le sale operative di ogni livello e l’applicazione del nuovo sistema, denominato ‘Bottone rosso’, che consente di selezionare i moduli necessari di colonna mobile mobilitabili con prontezza immediata per l’arrivo sullo scenario con i minori tempi di percorrenza possibili, l’individuazione delle aree necessarie per l’installazione dei campi base tra quelle già censite e l’individuazione delle zone rosse con le relative comunicazioni di proposta alle autorità di protezione civile”.

“Alcune di queste procedure saranno testate mediante esercitazione per posti di comando, mentre altre prevedono invece l’effettiva attivazione di risorse con impiego simulato ‘in campo’ – si legge nella nota dei pompieri – Nell’ambito dell’esercitazione la sala crisi del Comando sarà dedicata in via esclusiva all’attività esercitativa con l’attivazione delle postazioni fisse. Inoltre, in base a quanto previsto dallo scenario esercitativo, è prevista la mobilitazione dell’Ucl (Unità di Comando Locale) del Comando di Teramo con funzione di Posto di Comando Avanzato che sarà dislocato nel territorio del Comune di Cortino, località oggetto dell’evento, con lo scopo di testarne sul campo l’efficienza”.

