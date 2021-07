Molti visitatori e turisti, famiglie e giovani, al centro storico per diverse ore di svago al fresco e in un’affascinante cornice

Foto di Milena Casciaroli

ACQUAVIVA PICENA – Il Piceno è un territorio pieno di bellezze che a volte noi “autoctoni” diamo per scontato.

Una delle gemme presenti in provincia è sicuramente Acquaviva Picena, fresca di Bandiera Arancione riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra italiano con un massimo di 15 mila abitanti che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Un’altra riconferma per il Borgo.

Il 14 luglio si è svolta la rassegna “Acquaviva di mercoledì”. Ogni, appunto, mercoledì di luglio e agosto, il centro storico si anima di un mercatino con prodotti di artigianato anche locale. Non manca l’intrattenimento con spettacoli musicali e spazio anche all’enogastronomia con lo Street Food di qualità. Presenti artisti di strada, hobbisti e mostre di pittura. Tutto in compagnia della maestosa Fortezza, aperta pure per coloro che intendono visitarla. Kermesse a cura dell’associazione Seventeen in collaborazione con il Comune.

Molti visitatori e turisti, famiglie e giovani, al centro storico per diverse ore di svago al fresco e in un’affascinante cornice. Un appuntamento molto gradito e da non perdere, rivolto non solo ai forestieri ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi.

Di seguito qualche nostra foto e, in primo piano, su quest’articolo, un nostro filmato

