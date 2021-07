SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Storico risultato per l’Under 13 Tecno Athena Green di Porto d’Ascoli del Coach Peppe Moriconi, che con la vittoria per 2-0 (25/15 25/16) sul campo di Emmont A a Sant’Elpidio a Mare, accede alla finalissima e domenica prossima affronterà la Junior Volley Folignano per il titolo territoriale di categoria.

“Un sogno partito tre anni fa – commenta a caldo il tecnico sambenedettese Moriconi – con uno sparuto gruppetto di atlete che da zero, nella palestra delle scuole Moretti, si è fatta strada con questo obiettivo: guadagnarsi la Finale Under 13, e perchè no, anche il titolo, che a casa Athena manca in Under 13 dal 2008, con le ’95 del coach Talamonti. Un’annata difficile se pensiamo che a novembre eravamo ancora in pineta, e poi abbiamo dovuto anche lasciare le tre ore di palasport, occupato dalle vaccinazioni per il virus. Fortunatamente, dopo uno scoramento iniziale, abbiamo tenuto duro e radunato la squadra con le altre atlete per lo più nuove che si sono aggregate quest’anno. 12 gare vinte su 12 sinora e l’appuntamento per domenica 18 luglio a Grottazzolina per scrivere una bella pagina di volley. Voglio ringraziare i genitori e i dirigenti e il Presidente che ci hanno supportato sin qui”.

Questa la squadra che ha conquistato la finale territoriale: Avella Mariasole (K), Derelli Sara, Bardho Veronica, Malatesta D. Julie, Catalano Sara, Spina Francesca, Sgalippa Celeste, Straccia Marianicole, Campanelli Beatrice, Costantini Chiara, Palestini Rachele, Balestra Veronica, Tofoni Miriam e Traini Noemi. La presenza di pubblico sarà possibile per un massimo di 30 spettatori a società e per questo l’Athena Volley ha predisposto una diretta streaming sulla pagina Facebook della società.

