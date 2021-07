SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La società sportiva Sambacanestro organizza dal 15 al 18 luglio (con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto) il primo torneo di basket maschile categoria Under 14 “Città di San Benedetto del Tronto”. Un evento di grande rilievo al quale parteciperanno otto squadre provenienti da tutta Italia: Urania Milano, PGS Auxilium Genova, Basket Club Jesolo, Basket Penne, Lions Bisceglie, NBB Mazzano e Dukes San Sepolcro, oltre ovviamente alla squadra di casa.

La compagine sambenedettese è guidata da coach Borgognoni ed è reduce da un buon campionato di categoria terminato al secondo posto e farà di tutto per difendere al meglio i colori rosso blu anche in questo difficile impegno. Le squadre si sfideranno a partire da giovedì 15 luglio in un contesto di amicizia e grande sportività e le gare avranno luogo prevalentemente presso il Parco Cerboni di Piazza Kolbe sullo splendido play ground realizzato e gestito dalla Sambenedettese Basket con la splendida collaborazione del comitato di quartiere che gestisce il parco.

Alcune gare, per agevolare il folto tabellone, si svolgeranno invece presso la palestra della scuola ITC “Sgattoni” a Porto d’Ascoli. In caso di pioggia tutte le gare si giocheranno in palestra. L’organizzazione è stata curata nei minimi dettagli, dall’accoglienza degli oltre 120 atleti e genitori al seguito, alla logistica, alla gestione tecnica e sportiva. Un evento sportivo che porta visibilità alla città rivierasca e focalizza su San Benedetto l’attenzione degli appassionati di questo meraviglioso sport.

