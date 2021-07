SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Filippo Anna, dopo il successo di “San Benedetto del Tronto” dell’estate 2020, torna con due nuovi canzoni ed un mini concerto live. Il primo pezzo che propone il cantante rivierasco è “Tutta l’estate”, un inno, tutto da ballare, alla stagione più calda e, in particolare, a quella di quest’anno che, si spera, segni il ritorno alla normalità e alla serenità. Il secondo brano si intitola “Dissolvenza”, un pezzo intimo che descrive la fine di un amore quando ci si accorge di volere bene all’altra persona ma non con quella forza e passione che si riceve, in un rincorrersi di metafore cinematografiche.

Filippo, il cui vero nome è Franco Iacovelli, canterà dal vivo questi e gli altri suoi pezzi giovedì 29 luglio al Viniles di San Benedetto del Tronto, dalle ore 22. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.filippoanna.it, sulla pagina www.facebook.com/filippoanna o sull’account www.instagram.com/filippoannacantautore. Filippo Anna è su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali.

