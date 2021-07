SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La A.S. Sambenedettese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Mario Babić. La società augura al calciatore le migliori fortune professionali per il futuro”.

Così, in una breve nota diffusa il 14 luglio, il Club rossoblu.

