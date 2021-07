L’impianto scarrabile è un’attrezzatura molto versatile che può venire usata nell’ecologia per la raccolta ed il trasporto di rottami e/o legnami abbinata ad un caricatore retrocabina o su cassa scarrabile, nel campo dell’edilizia abbinato con una gru idraulica, infine nel settore dei trasporti abbinato ad un pianale e/o rampe da carico scarrabile. Inoltre, con i necessari requisiti, sono idonei al trasporto in ADR.

Con diversi modelli di ganci scarrabili disponibili in più di 400 varianti, è possibile configurare la vostra attrezzatura per adattarsi perfettamente alle esigenze lavorative.

Su che automezzo si possono installare?

Come accennato prima, gli impianti scarrabili vengono progettati in base alla richiesta.

Si parte da una forza di tiro di 3 tonnellate, per veicoli piccoli e compatti che vengono usati nella raccolta rifiuti urbana, per arrivare agli impianti con una forza di tiro da 40 tonnellate principalmente usati per la movimentazione di casse di rottami, rifiuti, ma anche legname ed alimentare.La lunghezza dell’impianto varia dai bracci più corti da 2500mm a quelli più lunghi da 7200mm.

Le comprovate caratteristiche di robustezza, durata e affidabilità rappresentano solo alcuni dei benefici derivanti dall’impiego dei sistemi di movimentazione delle casse scarrabili offerti dall’Omara Group che, con la sua esperienza trentennale nel settore, è concessionaria ufficiale della Bob Italev ed offre consulenza e allestimenti personalizzati.

Le agevolazioni fiscali riguardanti la transazione industria 4.0 sono applicabili anche all’acquisto di impianti scarrabili offerte da OMARA GROUP perché prodotti all’avanguardia e di ottima qualità.

Gli allestimenti sono realizzati con prodotti dalle prestazioni altissime, affidabili e duraturi nel tempo. La qualità degli allestimenti è dovuta alla competenza delle maestranze dell’azienda e alla collaborazione con uno dei maggiori marchi di costruzione di gru idrauliche leader a livello mondiale.

