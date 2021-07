SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 20 luglio, alle ore 21,15, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Roberto Mancini, filosofo e docente di filosofia teoretica, presenterà il libro “Gandhi al di là del principio di potere” edito dalla Feltrinelli. L’evento è organizzato dalla libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’amministrazione comunale.

In questo libro, Roberto Mancini ci guida alla scoperta del pensiero e dell’eredità del grande Mahatma che, nato nell’età vittoriana, ha aperto una via personale e collettiva capace di indicare ancora oggi un modo più umano di abitare il mondo attraverso gli esempi che ha offerto. A noi che siamo storditi dallo scetticismo, dalla frammentazione dell’esperienza, dall’individualismo e dalla saturazione mentale per l’eccesso di stimoli, Gandhi insegna la concentrazione della presenza a se stessi, agli altri e alla realtà del mondo. Come ha raccontato un collaboratore di Lord Mountbatten, l’ultimo viceré britannico in India, assistendo alla veglia funebre per il Mahatma: “Mentre mi trovavo lì avevo paura per il futuro, ero sgomento, eppure provavo anche un senso di vittoria anziché di sconfitta, perché la forza delle idee e degli ideali di questo piccolo uomo e la forza della devozione che egli stava suscitando si sarebbero dimostrati più forti delle pallottole dell’assassino”. E lungo questo cammino, che Mancini ci invita a compiere attraverso la figura di questo grande personaggio, si incontrerà una critica della concezione della politica propria della modernità, nella quale l’autonomia del potere finisce per schiacciare la cittadinanza democratica. “Chiunque sia interessato alla ricerca di una vita sensata – scrive Mancini- vi troverà ispirazione e concretezza. Ispirazione, per il riconoscimento di uno spirito di verità e di giustizia senza il quale non si può vivere umanamente”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione

