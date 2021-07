AGGIORNAMENTO ORE 15

21 casi nelle Marche nelle ultime 24 ore su 2381 tamponi totali. 3 nel Piceno, 7 nel Pesarese, 6 nel Maceratese, 2 nel Fermano, 2 nell’Anconetano e uno fuori regione.

Un ricovero in più nelle Marche rispetto alle ultime 24 ore, ora sono undici in totali in Regione.

Zero decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore.

Per visualizzare il report completo del Servizio Sanità regionale clicca qui.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.