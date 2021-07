Indagini in corso

SAN BENEDETO DEL TRONTO – Malvivente in azione alle prime ore 13 luglio.

Un ladro ha spaccato la porta di un bar in via Pasubio a Porto d’Ascoli per rubare all’interno ed è fuggito poco dopo.

Bottino ancora in fase di stima, comprensivo anche dei danni arrecati dal responsabile.

Indagano le Forze dell’Ordine che puntano all’identificazione del criminale in poco tempo grazie anche al sistema di videosorveglianza.

