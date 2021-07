Stoccata degli organizzatori al Comune: “Speriamo solo che, questa volta le risposte arrivino prima e in carta bollata piuttosto che precedute da un dubbio ‘tam tam social’ che ha molto della ‘vernecchia’ e poco dell’ufficialità che è propria ad un ente pubblico”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il 24 luglio il Pride non sarà ospitato dalla città di San Benedetto del Tronto. Piazza Giorgini e, a quanto pare, tutto il centro cittadino saranno impegnati in favore della Festa della Marina. Impossibile scegliere una piazza diversa quindi”.

È quanto si legge in una nota dell’associazione Liberә Tuttә, promotrice del Gay Pride in Riviera.

In questi giorni discussioni e polemiche erano rimbalzate sui Social sull’opportunità che la manifestazione avesse luogo in concomitanza con la Festa della Marina: “Ci era stato assicurato che nessun altro evento avrebbe occupato piazza Giorgini nel giorno da noi prescelto per il Pride, ciononostante siamo pronte a cambiare data”.

Dagli organizzatori ecco la stoccata al Comune di San Benedetto: “Speriamo solo che, questa volta le risposte arrivino prima e in carta bollata piuttosto che precedute da un dubbio ‘tam tam social’ che ha molto della ‘vernecchia’ e poco dell’ufficialità che è propria ad un ente pubblico”.

“Se il problema è solo la concomitanza con le bancarelle della Festa della Marina, siamo sicure che non ci saranno problemi nella nuova data” concludono gli organizzatori.

