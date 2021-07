Transalpini vittoriosi per 4 a 0. Alla Beach Arena diversi noti volti del calcio italiano come Sorrentino, Rolando Bianchi, Di Michele, Loria e tanti altri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa l’11 luglio la tappa del “Fastweb Beach Soccer Tour” a San Benedetto del Tronto.

Nel pomeriggio di domenica si è disputata la prima finale per il 3° posto vinta dall’Argentina contro la Croazia.

La finalissima per il 1° posto tra Italia e Francia è stata una sfida in perfetto equilibrio per quasi tutta la partita. Il risultato di 0-0 è rimasto bloccato fino al terzo tempo quando c’è stato un episodio di gioco che ha deciso la gara a favore della Francia.

A quel punto l’Italia si è sbilanciata in avanti nel tentativo di recuperare lo svantaggio ma ha trovato sulla propria strada il portiere francese Bubu Ferry che è riuscito a neutralizzare gli attacchi degli azzurri. Nei minuti finali la selezione francese ha consolidato il risultato sfruttando tutte le occasioni da rete in contropiede.

La Francia vince la 2° tappa del Fastweb Beach Soccer Tour “Trofeo Città di San Benedetto del Tronto”.

Ecco la selezione azzurra per questa 2° tappa del Fastweb Beach Soccer Tour: 1.Sorrentino, 2.Cudini, 3.Tangorra, 4.De Vezze, 5.Loria, 6.Ganci, 9.Rolando Bianchi, 10.Di Michele (capitano). Allenatore Maurizio Iorio.

Sconfitta per gli azzurri sul campo ma vittoria importantissima per Ibs che conferma la sua capacità di organizzare Eventi On The Beach in location bellissime e di attrarre in questo sport sempre più campioni nazionali alzando il livello tecnico delle squadre partecipanti e questo conferma che il movimento del Beach Soccer è in continua espansione e prossimamente ci riserverà ancora delle nuove sorprese.

L’Italia Beach Soccer è uno stile di vita in viaggio verso nuove emozioni.

Finale 3°e 4° posto:

ARGENTINA CROAZIA 7-4

Finale 1° e 2° posto:

ITALIA FRANCIA 0-4

