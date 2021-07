GROTTAMMARE – Poche risposte alla chiamata del Centro Servizi per il Volontariato in cerca di ragazzi disponibili a prendersi cura dei beni pubblici attraverso opere di piccola manutenzione.

Il servizio Politiche giovanili del Comune di Grottammare invita nuovamente le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 21 anni a prendere visione del progetto “Ci sto? Affare fatica”: la proposta prevede l’impegno, per una o più settimane a scelta, di dedicarsi alla tinteggiatura delle panchine di legno presenti sul lungomare e in altre zone del centro cittadino, unitamente alla pulizia dei segnali, delle insegne pubbliche e delle pensiline presenti nelle immediate vicinanze degli interventi.

Il progetto è coordinato dal Csv Marche e finanziato dalla Regione Marche. A carico del Comune ospitante sono i costi per i materiali di consumo.

Gli interessati possono prendere visione dei dettagli dell’iniziativa ed eventualmente iscriversi attraverso la piattaforma www.cistoaffarefatica.it.

L’impegno richiesto va dalle ore 8.30 alle ore 12.30, alla presenza di un giovane tutor e un volontario adulto con competenze artigianali.

L’adesione è volontaria, ma il progetto del Csv Marche riconosce ai ragazzi i “buoni fatica” da spendere nei negozi convenzionati per abbigliamento, spese alimentari, tempo libero, materiale informatico e libri.

Il progetto intende stimolare i giovani a valorizzare al meglio il tempo estivo, attraverso attività concrete di volontariato e di cittadinanza attiva con attività importanti di la cura e la tutela dei beni comuni, quale occasione per sentirsene responsabili, esperienza sarà via via raccontata attraverso la pagina fb facebook.com/cistoaffarefatica e il profilo Instagram.

Info e contatti

Servizio Politiche giovanili del Comune di Grottammare 0735.739228 – cultura@comune.grottammare.ap.it (dal lunedì al venerdì)

Facebook e Instagram: cistoaffarefatica

Tel: 337.1391782

Email: ascolipiceno.marche@cistoaffarefatica.it

Web: www.cistoaffarefatica.it

