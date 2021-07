Carabinieri e e Polizia di Ascoli Piceno stanno visionando le immagini che circolano dalla mattinata del 12 luglio sui Social per accertare i contorni di quanto avvenuto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- “A San Benedetto del Tronto nel centro della città, un gruppetto di giovani, tra i quali qualcuno con il volto travisato, ha bloccato il traffico lanciando petardi, alcuni dei quali anche piuttosto potenti. E’ accaduto nella notte durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio”.

Ciò si legge in una nota diffusa il 12 luglio dall’Ansa Marche.

Inoltre Carabinieri e e Polizia stanno visionando le immagini che circolano dalla mattinata del 12 luglio sui Social per accertare i contorni di quanto avvenuto ai danni di una vettura in Riviera. In particolare i teppisti hanno sferrato calci e pugni contro una Fiat Panda che tentava di transitare nel clima di festa: il conducente è stato costretto a fare inversione, inseguito dai facinorosi, rischiando anche di investire i presenti.

In generale, nel resto della provincia di Ascoli, clima di grande euforia senza, fortunatamente, gravi episodi.

Il nostro articolo precedente sui festeggiamenti

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.