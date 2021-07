AGGIORNAMENTO ORE 14

Nove casi nelle Marche nelle ultime 24 ore su 845 tamponi. Uno nel Piceno, 7 nell’Anconetano e uno nel Fermano. Zero nelle altre province.

I ricoveri in totale restano dieci in Regione. Due in Terapia Intensiva, zero in Semi.

Zero decessi nelle ultime 24 ore.

Per visualizzare il documento odierno diffuso dal Servizio Sanità regionale, clicca qui.

