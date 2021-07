Guarda i nostri scatti e filmati girati al centro e sul lungomare. La Nazionale Italiana non vinceva la competizione dal 1968, impresa del tecnico marchigiano Roberto Mancini. Inghilterra sconfitta a Wembley per 4 a 3 dopo i calci di rigore

Articolo, foto e video di Leonardo delle Noci, Lucia Franca Rozzi e Gian Marco Marconi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Notte di festeggiamenti in Riviera.

L’Italia vince gli Europei, fuochi d’artificio e festeggiamenti al centro di San Benedetto

Nella tarda serata dell’11 luglio la Nazionale Italiana del marchigiano e jesino Roberto Mancini è diventata Campione d’Europa dopo aver sconfitto l’Inghilterra, a Wembley, ai calci di rigore. Il match era terminato 1 a 1 ai tempi supplementari, al vantaggio iniziale inglese di Shawn, ha replicato nel secondo tempo il difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

L’Italia vince gli Europei, bandiere tricolori e fuochi d’artificio sul lungomare di San Benedetto

Nella lotteria dei rigori grande protagonista l’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: l’estremo difensore del Paris Saint Germain ha parato le conclusioni di Sancho e Saka mentre prima Rushford aveva centrato il palo. Per l’Italia a segno Berardi, Bonucci e Bernadeschi, errori di Belotti e Jorginho. Per i padroni di casa avevano realizzato Kane e Maguire. La Nazionale Italiana non vinceva la competizione europea dal 1968. La gioia calcistica azzurra più recente risale, invece, al 2006 con la conquista del Mondiale disputatosi in Germania grazie alla vittoria, sempre ai calci di rigore, contro la Francia.

L’Italia conquista gli Europei, centro di San Benedetto del Tronto in festa

Alla parata di Donnarumma su Saka la grande festa è scoppiata a San Benedetto ma anche lungo la costa, la Vallata del Tronto, ad Ascoli e nelle zone montane del Piceno. L’Italia ha battuto 4 a 3, dopo i calci di rigore, l’Inghilterra e ha conquistato gli Europei.

L’Italia conquista gli Europei, grande festa a San Benedetto sul lungomare

Tantissime persone e giovani si sono riversati sul lungomare e al centro di San Benedetto ma anche a Porto d’Ascoli. Il tratto nord del litorale è stato chiuso alle auto, come annunciato nei giorni scorsi dal Comune, diventando una grande isola pedonale. Moltissime bandiere, fumogeni e anche fuochi d’artificio. Purtroppo, nonostante gli avvisi e le raccomandazioni data l’emergenza Covid ancora in corso, ci sono stati inevitabili assembramenti data la grandissima affluenza di persone. In tanti avevano la mascherina ma altrettante persone non avevano il dispositivo di protezione.

L’Italia trionfa agli Europei, onda di gente in festa sul lungomare di San Benedetto del Tronto

Caroselli dei tifosi in tutta la provincia fino a tardissima notte, in tanti hanno festeggiato fino all’alba.

L’Italia conquista gli Europei, grande festa a San Benedetto del Tronto. Qui siamo al centro

Di seguito le immagini di festa tramite le nostre foto. Per visualizzare la nostra lunga diretta Facebook, clicca qui.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.