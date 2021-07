SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfortuna e arbitri condannano la Samb: Catania vince 4-1 nella finale di Supercoppa Italiana.

L’Happy Samb Beach Soccer non riesce a portare a casa il primo trofeo stagionale, ma chiude la tappa di Cirò Marina con le due vittorie pesantissime all’esordio in Serie A contro Napoli e Viareggio.

Nella finale di Supercoppa 2021 contro la corazzata Catania, invece, i rossoblù devono arrendersi a sfortuna e decisioni arbitrali molto discutibili. Il match si apre subito con il bel gol di Be Martins, con il campione portoghese che firma il vantaggio lampo per gli etnei. I ragazzi di mister Oliviero Di Lorenzo reagiscono immediatamente, ma si vedono negare un netto calcio di rigore per fallo di mano e chiudono il primo mini periodo sotto di una rete.

Nel secondo tempo arrivano ben due ‘penalties’ per il Catania: Zurlo segna il primo, mentre sul secondo Chiodi è strepitoso a respingere la conclusione del nazionale italiano. Per la Samb palo di Mascara e traversa di Miceli a portiere avversario ormai battuto.

I rossoblù non mollano e ci provano fino alla fine, ma nell’ultimo periodo incassano la doppietta personale di Zurlo e lo sfortunato autogol di Eudin. Proprio il fuoriclasse brasiliano segna la rete del definitivo 1-4, con Catania che può festeggiare la Supercoppa in un’altra battaglia tra due squadre da sempre protagoniste sulla sabbia.

