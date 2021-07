SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due partite e due vittorie, l’Happy Car Samb Beach Soccer non poteva iniziare meglio il proprio cammino nella Serie A 2021 con lo Scudetto cucito sul petto. I rossoblù, dopo Napoli, stendono anche Viareggio con il risultato di 3-2 maturato all’extra time.

Match anomalo rispetto alle solite gare viste sulla sabbia, con il tatticismo a prevalere e tanti scontri fisici: il risultato resta per quasi tutta la partita fermo sull’1-0 per Viareggio, avanti grazie ad un gol fortunoso firmato da Gemignani ad inizio primo tempo.

In tutti e tre i periodi le occasioni latitano, con una grande parata di Chiodi dopo ottimo scambio Borer-Remedi e una traversa clamorosa colpita da Miceli per la Samb. Ci pensa ancora Luca Addarii a pareggiare i conti in rovesciata prima del fischio finale su palla illuminante di Eudin.

Nel tempo supplementare il match esplode e i ragazzi di mister Oliviero Di Lorenzo centrano il sorpasso con un piazzato perfetto di Percia Montani. Sembra fatta, ma l’arbitro assegna un rigore molto dubbio a Viareggio a poco più di un minuto dal termine: Borer trasforma con un missile imparabile per il capitano Del Mestre.

Questa Samb, però, non muore mai e sulla sirena ecco la solita giocata da fenomeno di Eudin: il brasiliano rovescia al bacio un calcio d’angolo di Addarii e regala la seconda vittoria in altrettanti incontri di Serie A ai campioni d’Italia in carica. Domani (domenica 11 luglio) la finalissima di Supercoppa contro Catania, con inizio alle ore 18,30 e visibile da lunedì sera su Sky Sport Calcio (canale 202) in differita.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.