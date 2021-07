SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Scognamiglio. Il difensore centrale, classe 2000, lo scorso anno a Rieti dove ha collezionato 32 presenze e 2 gol, arriva in rossoblù a titolo definitivo con un accordo su base biennale”.

Così il Club rossoblù in una nota diffusa il 10 luglio.

“Sono felicissimo – le parole di Scognamiglio – è il mio primo contratto tra i professionisti e darò il massimo per giocarmi le mie chances mettendomi subito a disposizione del mister e dei compagni. Farò di tutto per togliermi delle belle soddisfazioni. Ringrazio la società per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.