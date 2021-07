SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per tutta la settimana dal 12 al 16 luglio le telecamere della Rai saranno presenti a San Benedetto del Tronto con la trasmissione del mattino di Rai Uno “Dedicato”.

La trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.55 alle 11.25 è condotta in studio da Serena Autieri con la partecipazione di Gigi Marzullo mentre le finestre esterne dalle località balneari sono a cura del giornalista Domenico Marocchi che dunque stavolta “giocherà in casa”. A San Benedetto del Tronto le telecamere Rai si accenderanno dallo stabilimento balneare “Da Federico”.

Dopo aver raccontato le vacanze di Rimini e di Roseto degli Abruzzi, “Dedicato” arriva nella Riviera delle Palme in attesa di approdare poi a Ponza e Maratea nelle prossime settimane.

Come accade in studio, anche sulla spiaggia protagoniste saranno le storie: storie di incontri, ma anche di grandi distanze finalmente colmate, storie di chi vuole raccontarsi e trasferire il proprio sentimento di amore, gratitudine o ricordo ad una persona cara. Il tutto con la formula della dedica musicale, ma anche della dedica legata a un film o a un programma televisivo scovato nelle Teche Rai. Chi volesse fare una dedica in diretta o raccontare la sua storia può scrivere al un numero di WhatsApp 3666437178, oppure all’indirizzo dedicato@rai.it

Fra le storie, e relative dediche, che Domenico Marocchi racconterà ci sono l’epopea in mare del comandante Giacomo Capriotti, la nascita della villeggiatura fra la fine dell’800 e gli inizi del 900 e le estati fra fede ed evasione raccontare da Don Dino Pirri.

Previsto anche un omaggio ad Harry Shindler, il reduce di guerra che riannoda i fili della memoria delle vicende della seconda guerra mondiale insignito dalla cittadinanza onoraria di San Benedetto del tronto, ormai prossimo allo splendido traguardo dei 100 anni.

