SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appassionati di nuoto, frequentatori, atleti, familiari degli sportivi, giovanissimi, associazioni ma anche cittadini comuni.

In tanti si sono presentati oggi, 9 luglio, a San Benedetto del Tronto in piazza Giorgini per protestare contro la gestione e vicenda paradossale della piscina “Gregori”, chiusa un paio di settimane fa dal Comune sambenedettese per i noti problemi alla copertura della struttura che da anni provocano disagi a molti.

Cittadini, atleti e anche disabili che non possono svolgere in Riviera importanti attività e sono costretti ad “emigrare” addirittura nel vicino Abruzzo.

Oggi si è svolta la loro comprensibile protesta, con addosso la mascherina per il rispetto delle norme anti-Covid, facendo sentire la voce di tutti coloro che chiedono espressamente una cosa: “Salviamo la piscina, il nuoto ti salva. Uno sporto senza barriere”.

