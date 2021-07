SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La As Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di responsabile dell’area medica al dottor Giovanni Staffilano”.

Così il Club rossoblù in una nota diffusa il 9 luglio: “Per il medico, specializzato in cardiologia, malattie infettive e medicina dello sport, si tratta di un ritorno in rossoblù avendo ricoperto lo stesso ruolo dal 2004 al 2005 e dal 2016 al 2018”.

