SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco la sorpresa che tutti stavano aspettando! Il terzo artista che sarà al Bff Music Fest di San Benedetto del Tronto è Gué Pequeno. Il rapper si esibirà il 7 agosto presso l’ex stadio Ballarin.

I biglietti per il concerto sono già in vendita nei circuiti e punti vendita TicketOne e Ciaotickets (posto unico 29 euro).

Da un’idea di Alhena Entertainment e Ventidieci, il nuovo progetto musicale Bff Music Fest il cui nome si ispira all’acronimo “Best Friend Forever”, sarà uno degli eventi di punta della Riviera Adriatica.

I concerti si svolgeranno dal 4 al 7 agosto presso l’ex Stadio Ballarin. Il Bff Music Fest è organizzato da Ventidieci e Alhena Entertainment.

Gué Pequeno, rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall’inizio della sua carriera ormai ventennale diventa un punto di riferimento per la scena hip hop italiana, e successivamente per l’intero panorama musicale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.