SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in corso di completamento i lavori di riqualificazione del parcheggio di piazza Mar del Plata attiguo alla darsena turistica di San Benedetto (zona faro).

Sono state posate in opera le nuovi torri faro di design moderno con corpi illuminanti di ultima generazione a Led che a breve verranno accese per illuminare tutto il parcheggio. I lavori comprendono anche il rifacimento dell’asfalto di tutto il parcheggio che però sono stati programmati per la prima decade di settembre per diminuire i disagi nella stagione estiva turistica.

Il progetto, dell’importo di 212.200 euro, è finanziato dai fondi regionali stanziati nel 2018 per le darsene turistiche e concessi nel 2019 sul progetto realizzato dal Settore Lavori pubblici del Comune di concerto con l’Autorità Portuale di Ancona. L’intervento è uno dei risultati dell’attuazione del Piano regolatore portuale e degli sforzi dell’Amministrazione Comunale di procedere alla riqualificazione dell’area portuale, in particolare della zona sud attigua alla darsena turistica.

“A fine anno – annuncia infatti l’assessore alle politiche del mare Filippo Olivieri – partiranno i lavori di completamento e urbanizzazione dell’area operativa dei cantieri della zona sud finanziati dalla Autorità Portuale per circa 280 mila euro. Questo intervento fa parte del progetto complessivo oggetto del Protocollo di Intesa approvato tra Comune e Autorità nel 2018 sul quale all’epoca trovammo una positiva intesa con l’ente regolatore delle attività portuali a cui rinnovo il mio ringraziamento per la collaborazione che ha sempre prestato”.

