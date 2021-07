Il concerto del trio è in programma per domenica 11 luglio alle ore 5.30 in piazza Belvedere a Giulianova Alta

GIULIANOVA – Il Circolo virtuoso “Il nome della Rosa”, insieme a “Via del Sole” Volontari Giulianova, Jazz crew Mosciano S.A. e Giulianova Antica, ha organizzato, per domenica 11 luglio, il Concerto all’alba di “Aire de mar latin trio”. Il concerto avrà luogo alle ore 5,30 in piazza Belvedere a Giulianova Alta.

Aire de Mar trio è formato da Martin Diaz Gonzalez (chitarra e voce), Glauco di Sabatino ( batteria) e Matteo Grandoni ( basso). Fondato da Martin Diaz e Marco Collazzoni, è nato nel 2012 come side project della Terni Jazz Orchestra e nel 2013 ha iniziato una collaborazione con Anna Marchesini, che lo ha portato in tour per tre anni nel suo spettacolo “Cirino e Marilda non si può fare”. Nel 2014 il trio ha vinto il primo premio al Festival Nazionale dei Conservatori Italiani di Frosinone con grande apprezzamento del pubblico e della critica.

Il suo repertorio, ispirato dal chitarrista argentino Martin Diaz Gonzalez, rivisita i classici della musica afroamericana, ispanica e del jazz in chiave latina, spaziando anche negli inediti e nei brani classici della musica argentina e sudamericana. La sua filosofia è quella di promuovere una comune identità legata alla tradizione afro-latino-americana, cultura ampliamente espressa dal chitarrista argentino Martin Diaz Gonzalez.

La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp al numero: 338 5256410

Per informazioni: 338/9727534 – 338/5256410

