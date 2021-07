Dal 10 al 16 luglio: Paolo Crepet ad Acquaviva, Alice canta Battiato a San Benedetto e Sebastiano Somma ad Alba Adriatica per una lettura scenica. E ancora cinema in giardino, mostre, musei, musica, mercatini dell’artigianato, presentazioni di libri, teatro, sport e molto altro

Immergiti nelle suggestive atmosfere del nostro territorio con gli eventi e le attività che ti consigliamo su Riviera Oggi Estate, in vendita in edicola. Sabato 10 luglio ad Ascoli Piceno la tradizionale giostra della Quintana in versione notturna con il suo spettacolare corteo storico che vanta la presenza di circa 1.500 figuranti, seguito da una gara di destrezza e abilità al galoppo, al termine della quale verrà assegnato l’ambito Palio.

Come sempre arrivano grandi nomi: sabato 10 luglio lo psichiatra Paolo Crepet sarà ospite ad Acquaviva, mentre giovedì 15 luglio Alice omaggerà Battiato a San Benedetto e Sebastiano Somma sarà ad Alba Adriatica per una lettura scenica.

E ancora cinema in giardino, mostre, musei, musica, mercatini dell’artigianato, presentazioni di libri, teatro, sport e molto altro.

L’estate è nel pieno, vivila al ritmo giusto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.