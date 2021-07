ALBA ADRIATICA/TORTORETO – La coppia composta da Giovanni Duranti e Claudio Monti del Team Blue Marlin Ggianty di Roma ha vinto la seconda edizione della Friendship Cup di pesca sportiva, specialità surfcasting, disputata nelle acque di Alba Adriatica e Tortoreto Lido per l’organizzazione dell’Apsd San Benedetto e della Tecnolenza Adriatica di Pineto, con la collaborazione della Fipsas, comitato regionale dell’Abruzzo e territoriale di Teramo.

«Ringraziamo – hanno detto gli organizzatori – le società di pesca sportiva, provenienti davvero da ogni parte d’Italia, che a mezzo dei propri atleti ci hanno accordato la loro fiducia e stima rappresentando l’immagine più bella dell’evento». La classifica a squadre ha invece visto la vittoria dei pesaresi dell’Asd Ultimo Frangente che hanno preceduto il Team Messapia Yuki e l’Apsd Friuli Surfcasting Team. È stata un’edizione record per le gare in Adriatico, che ha visto al via 260 partecipanti per 130 box, fattore che (unitamente al gran numero di catture fatto rilevare) ha allungato i tempi di redazione della classifica generale, tanto che le premiazioni si sono svolte quasi all’alba nella splendida cornice dello chalet “Al Messicano – Chef Galliano” di Alba Adriatica. Una massiccia partecipazione che certifica l’alto livello della competizione. «Il nostro più sentito grazie – hanno proseguito gli organizzatori – va alle amministrazioni comunali di Giulianova, Alba Adriatica e Tortoreto, alla Capitaneria di Porto e a tutti gli sponsor: Evo3POD, A pesca col Mosca, Fonderia Roma, Top Box, Colmic Italia, Alba Pesca di Legname Luigi, Conad viale Mazzini di San Benedetto del Tronto, Fishingpro di Gabriele Fioretti, Zetaemme – esche vive, pasture, articoli da pesca, Speed Fix Italia, FoxFire, Fishing Evolution e Fishermen bros di Vincenzo e Francesco Ditonto».

