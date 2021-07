SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Confermato l’appuntamento del 9 luglio del Festival Letterario Riviera delle Palme, alle ore 18.30 presso lo Chalet Kontiki sul Lungomare di San Benedetto del Tronto. L’evento è organizzato dalla Omnibus Omnes con il patrocinio del Comune di San Benedetto e del Comune di Acquaviva Picena, ed è dedicato alle lingue indigene a rischio di estinzione; infatti è parte di Homo. Festival dei Diritti, delle Culture e dei Popoli, che a causa Covid ha saltato l’edizione 2020.

Verrà presentato il “Lessico Cherokee. Storia, Spiritualità e Dizionario Italiano-Cherokee”, il libro che contiene il primo dizionario in italiano mai pubblicato della lingua Cherokee. A presentare l’evento, con riflessioni sulle diversità culturali e sulle mitologie, sarà Americo Marconi; le relatrici sono Raffaella Milandri e Myriam Blasini che hanno curato l’opera. Il “Lessico Cherokee”, frutto di approfonditi studi delle fonti più autorevoli su storia, tradizioni e mitologia del popolo nativo americano, è un contributo prezioso alla cultura e alla identità del popolo Cherokee, per dare giustizia alla opera di violenta prevaricazione culturale subita da milioni di nativi americani.

Ricordiamo che la Milandri è membro onorario, e portavoce ufficiale per l’Italia, della Four Winds Cherokee Tribe, tribù Cherokee riconosciuta dallo Stato della Louisiana. La Milandri, la Blasini e Marconi erano già stati protagonisti della presentazione del “Lessico Lakota”, opera con gli stessi importanti intenti culturali e linguistici, a dicembre 2019. Ma anche nell’evento del 16 luglio del Festival si parlerà di Nativi Americani: il poeta Cheyenne Lance Henson, famoso a livello internazionale, sarà ospite per quella data, per parlare di tematiche “calde” come il caso dei bambini nativi scomparsi nelle scuole missionarie in Canada, che ha fatto scalpore.