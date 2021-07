GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare in collaborazione con il Cinema Margherita ha deciso di organizzare presso il “giardino comunale” la proiezione pubblica della finale Italia Inghilterra dell’europeo di calcio che si terrà domenica 11 luglio alle ore 21.

“Negli anni scorsi a Grottammare eravamo abituati a proiettare nelle piazze le partite di calcio della fasi finali di europei e mondiali – dichiarano il Sindaco Enrico Piergallini e l’Assessore Alessandra Biocca – anche quest’anno non vogliamo non rispettare questa tradizione per la finalissima. La proiezione avverrà in piena sicurezza, con posti a sedere preassegnati, rispetto delle distanze e dei protocolli per gli eventi dal vivo. Sarà un po’ come vedersi la partita a teatro. La capienza del giardino comunale con le normative in vigore non è altissima, però sarà sufficiente per creare quel clima di partecipazione e di emozione condivisa che rende indimenticabili partite come queste. Inoltre, se tutto dovesse andare bene per la nostra nazionale come speriamo, abbiamo preparato una piccola sorpresa”.

Per partecipare all’iniziativa sarà necessario prenotarsi a partire da venerdì 9 luglio sulla piattaforma “eventbrite”. 170 saranno i posti massimi disponibili.

Nell’area sarà obbligatorio indossare la mascherina quando, soprattutto nelle fasi di ingresso e di uscita dallo spazio non potrà essere rispettata la distanza di un metro.

Per informazioni consultare il sito oppure chiamare il numero 0735739238.

